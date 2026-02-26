الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يسجل الهدف الثاني-توقعات اليوم 26-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الباوند مقابل الين يسجل الهدف الثاني-توقعات اليوم 26-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يسجل الهدف الثاني-توقعات اليوم 26-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-26 05:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استأنف سعر الزوج الاندفاع الصاعد بتجاوزه للعائق المستقر عند 110.65 ليتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي وتحقيقه للهدف الثاني بوصوله نحو 212.10 ليواجه بذلك حاجز قوي ومن ثم ليشكل ارتداد سلبي سريع نحو 211.45.

 

نود التنويه إلى أن الثبات المتكرر دون 212.10 وبخروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء قد يدفع بالسعر لتشكيل موجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 210.65 من جديد, أما نجاحه باختراق 212.10 سيمنحه فرصة لتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 212.60 و213.10 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 210.65  و 212.85 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا