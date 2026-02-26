سعر الباوند مقابل الين يسجل الهدف الثاني-توقعات اليوم 26-2-2026

استأنف سعر الزوج الاندفاع الصاعد بتجاوزه للعائق المستقر عند 110.65 ليتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي وتحقيقه للهدف الثاني بوصوله نحو 212.10 ليواجه بذلك حاجز قوي ومن ثم ليشكل ارتداد سلبي سريع نحو 211.45.

نود التنويه إلى أن الثبات المتكرر دون 212.10 وبخروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء قد يدفع بالسعر لتشكيل موجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 210.65 من جديد, أما نجاحه باختراق 212.10 سيمنحه فرصة لتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 212.60 و213.10 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 210.65 و 212.85

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز