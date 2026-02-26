شكرا لقرائتكم خبر "100 ألف دولار للميدالية الذهبية: الاتحاد الدولي للملاكمة يعلن عن مكافآت ضخمة لأبطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال كريمليف: "الرياضيون هم الركيزة الأساسية للحركة الرياضية، وهم من يمنحون البطولات قيمتها الحقيقية داخل الحلبة وخارجها. ومن هذا المنطلق، نحرص في الاتحاد الدولي للملاكمة على توفير منظومة دعم متكاملة تضمن لهم الاستقرار المهني والمالي، وتمكّنهم من التركيز الكامل على تطوير مستواهم وتحقيق أفضل النتائج."
وأضاف: "تخصيص مكافآت مالية للأبطال وأصحاب المراكز المتقدمة يعكس تقديرنا لحجم التضحيات التي يقدمونها، كما يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل الملاكمة واستدامة نجاحها."
في أولمبياد باريس 2024، خصص الاتحاد الدولي للملاكمة أكثر من 3 ملايين دولار كمكافآت مالية، حيث حصل الفائزون بالميداليات الذهبية على 100 ألف دولار، والفضية على 50 ألف دولار، والبرونزية على 25 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "100 ألف دولار للميدالية الذهبية: الاتحاد الدولي للملاكمة يعلن عن مكافآت ضخمة لأبطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.