شكرا لقرائتكم خبر "100 ألف دولار للميدالية الذهبية: الاتحاد الدولي للملاكمة يعلن عن مكافآت ضخمة لأبطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، أن الاتحاد سيواصل مبادراته الهادفة إلى دعم الملاكمين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، من خلال تخصيص مكافآت مالية للأبطال وأصحاب المراكز المتقدمة.

وقال كريمليف: "الرياضيون هم الركيزة الأساسية للحركة الرياضية، وهم من يمنحون البطولات قيمتها الحقيقية داخل الحلبة وخارجها. ومن هذا المنطلق، نحرص في الاتحاد الدولي للملاكمة على توفير منظومة دعم متكاملة تضمن لهم الاستقرار المهني والمالي، وتمكّنهم من التركيز الكامل على تطوير مستواهم وتحقيق أفضل النتائج."

وأضاف: "تخصيص مكافآت مالية للأبطال وأصحاب المراكز المتقدمة يعكس تقديرنا لحجم التضحيات التي يقدمونها، كما يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل الملاكمة واستدامة نجاحها."

في أولمبياد باريس 2024، خصص الاتحاد الدولي للملاكمة أكثر من 3 ملايين دولار كمكافآت مالية، حيث حصل الفائزون بالميداليات الذهبية على 100 ألف دولار، والفضية على 50 ألف دولار، والبرونزية على 25 ألف دولار.