- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يصطدم بالمقاومة-توقعات اليوم 26-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-26 05:31AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استأنف سعر الزوج الاندفاع الصاعد بتجاوزه للعائق المستقر عند 110.65 ليتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي وتحقيقه للهدف الثاني بوصوله نحو 212.10 ليواجه بذلك حاجز قوي ومن ثم ليشكل ارتداد سلبي سريع نحو 211.45.
نود التنويه إلى أن الثبات المتكرر دون 212.10 وبخروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء قد يدفع بالسعر لتشكيل موجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 210.65 من جديد, أما نجاحه باختراق 212.10 سيمنحه فرصة لتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 212.60 و213.10 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 210.65 و 212.85
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز