اخبار السعوديه

"عبدالله الغامدي يخطف الأضواء في أول ظهور بعد التعافي: 'الصحة نعمة والوجه البشوش أجمل مكافأة"

0 نشر
0 تبليغ

"عبدالله الغامدي يخطف الأضواء في أول ظهور بعد التعافي: 'الصحة نعمة والوجه البشوش أجمل مكافأة"

شكرا لقرائتكم خبر "عبدالله الغامدي يخطف الأضواء في أول ظهور بعد التعافي: 'الصحة نعمة والوجه البشوش أجمل مكافأة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - في ليلة رمضانية مفعمة بالدفء والتواصل، استضاف حفل السحور الرمضاني لشركة مطارات جدة الإعلامي الكبير عبدالله الغامدي، كبير مذيعي قناة الإخبارية، في أول ظهور إعلامي له بعد تجاوزه وعكة صحية مؤخرًا. الغامدي، الذي أصر على الحضور رغم التعب، كان محاطًا بمحبة زملائه الإعلاميين، وبرفقة ابنه جمال الذي كان سندًا له.

كانت لحظة التكريم مؤثرة، حيث قدم المهندس مازن بن محمد جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، باقة ورد ضخمة للغامدي، تقديرًا لعطائه الإعلامي الكبير ومسيرته الحافلة بالإنجازات. الزملاء والمحبون تدافعوا للتعبير عن تقديرهم للغامدي، متمنين له دوام الصحة والعافية، في مشهد يعكس مكانته الكبيرة في قلوب الإعلاميين والجمهور.

في كلمة مؤثرة، قال الغامدي: "الصحة نعمة، والوجه البشوش أجمل مكافأة"، مضيفًا أن هذا الحفل كان بمثابة عودة إلى الحياة، وشحنة معنوية كبيرة ليستمد منها القوة لمواصلة مسيرته الإعلامية.

كانت هذه تفاصيل خبر "عبدالله الغامدي يخطف الأضواء في أول ظهور بعد التعافي: 'الصحة نعمة والوجه البشوش أجمل مكافأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا