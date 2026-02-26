شكرا لقرائتكم خبر "عبدالله الغامدي يخطف الأضواء في أول ظهور بعد التعافي: 'الصحة نعمة والوجه البشوش أجمل مكافأة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ليلة رمضانية مفعمة بالدفء والتواصل، استضاف حفل السحور الرمضاني لشركة مطارات جدة الإعلامي الكبير عبدالله الغامدي، كبير مذيعي قناة الإخبارية، في أول ظهور إعلامي له بعد تجاوزه وعكة صحية مؤخرًا. الغامدي، الذي أصر على الحضور رغم التعب، كان محاطًا بمحبة زملائه الإعلاميين، وبرفقة ابنه جمال الذي كان سندًا له.

كانت لحظة التكريم مؤثرة، حيث قدم المهندس مازن بن محمد جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، باقة ورد ضخمة للغامدي، تقديرًا لعطائه الإعلامي الكبير ومسيرته الحافلة بالإنجازات. الزملاء والمحبون تدافعوا للتعبير عن تقديرهم للغامدي، متمنين له دوام الصحة والعافية، في مشهد يعكس مكانته الكبيرة في قلوب الإعلاميين والجمهور.

في كلمة مؤثرة، قال الغامدي: "الصحة نعمة، والوجه البشوش أجمل مكافأة"، مضيفًا أن هذا الحفل كان بمثابة عودة إلى الحياة، وشحنة معنوية كبيرة ليستمد منها القوة لمواصلة مسيرته الإعلامية.