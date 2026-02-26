شكرا لقرائتكم خبر «الصندوق العقاري» يودع مليارا و78 مليون ريال للمستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداع مليار و78 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن فبراير 2026م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداع مليار و78 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن فبراير 2026م. وأوضح أن إجمالي دعم فبراير خصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ سعيا لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملّك السكن، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأكد الصندوق استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين. يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال البوابة الالكترونية، إضافة إلى خدمة «المستشار العقاري»؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

