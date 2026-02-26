شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بتسجيل الأهداف– توقعات اليوم 26-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-26 05:30AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بتأكيد استعادته للميل الصاعد بتجاوزه للحاجز المستقر عند 2245.00$ وتحقيقه لبعض الأهداف الإضافية المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 2348.00$.
حاليا وبتمركز السعر فوق مستوى 2245.00$ والذي يحاول بدوره تشكيل مستوى دعم إضافي, كذلك محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي يدعم فرص استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع اندفاعه نحو 2365.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 2465.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2250.00$ و 2365.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم