الاقتصاد

سعر البلاتين يبدأ بتسجيل الأهداف– توقعات اليوم 26-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-26 05:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بتأكيد استعادته للميل الصاعد بتجاوزه للحاجز المستقر عند 2245.00$ وتحقيقه لبعض الأهداف الإضافية المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 2348.00$.

 

حاليا وبتمركز السعر فوق مستوى 2245.00$ والذي يحاول بدوره تشكيل مستوى دعم إضافي, كذلك محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي يدعم فرص استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع اندفاعه نحو 2365.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 2465.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2250.00$ و 2365.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

