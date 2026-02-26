شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية قبيل شهادة كريستين لاجارد الحاسمة والان مع بالتفاصيل

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيداً من تراجع مستويات العملة الأمريكية بسبب حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية.



يأتي صعود اليورو قبيل انطلاق شهادة رئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد " في البرلمان الموحد في بروكسل،حيث من المتوقع أن تتضمن التعليقات أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأوروبية على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى ( 1.1829$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1810$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1804$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1742 دولاراً.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا التراجع بعدما أدى خطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى الكونغرس إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث لم يتضمن تطمينات كافية بشأن استقرار السياسة التجارية بعد حكم المحكمة العليا ببطلان الرسوم السابقة.



قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة ببطلان الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية.وفي رد فعل على ذلك، قام ترامب بتفعيل رسوم جديدة بموجب قانون غير مسبوق التطبيق يُعرف بـ 'المادة 122'، وهو تشريع يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15%، لكنه يشترط الحصول على موافقة الكونجرس لتمديد العمل بها بعد انقضاء 150 يوماً.وأوضح ترامب أنه سيعمل خلال مهلة الـ 150 يوماً على صياغة رسوم جمركية أخرى 'تتوافق مع الأطر القانونية'.



وصرح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، يوم الأربعاء بأن معدلات الرسوم الجمركية على بعض الدول سترتفع إلى 15% أو أكثر مقارنة بنسبة الـ 10% التي فُرضت مؤخراً، دون أن يحدد شركاء تجاريين بعينهم أو يدلي بمزيد من التفاصيل.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل مستقر حول 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



كريستين لاجارد

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، شهادة رئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية التابعة للبرلمان الأوروبي ،تنطلق الشهادة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت تعليقات لاجارد أكثر عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ، مما سيؤدي إلى المزيد من الصعود فى سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

