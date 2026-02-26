طارق الشنّاوي يكشف ما ينقص أداء ياسمين عبد العزيز… رغم النجاح

دبي - فريق التحرير: أكد الناقد المصري، طارق الشّناوي، أن الممثلة المصرية، ياسمين عبد العزيز، تخوض تحدياً فنياً صعباً في مسلسلها الرمضاني “وننسى اللي كان” لعام ٢٠٢٦؛ اذ تكمن الصعوبة في تقمصها لدور فنانة مشهورة وهو واقع يتقاطع بشكل كبير مع هويتها الحقيقية، مما يجعل الفصل بين الشخصيتين اختباراً دقيقاً لقدراتها.

في هذا الإطار، ​أوضح “الشنّاوي”، أن تجسيد الممثل لدور يشبه حياته الواقعية ليس بالأمر السهل، كما يعتقد البعض، بل يتطلب مجهوداً مضاعفاً وضبطاً للإيقاع، حيث كانت ياسمين بحاجة ماسة لميزان دقيق يتحكّم في انفعالات وتفاصيل شخصية “جليلة رسلان”، اضافة الى ​الموهبة والاحترافية، لكنه أكد في لقاء لـ “الفا tv”، على ضرورة وجود رؤية إخراجية أو “عين خارجية” تراقب مستوى الأداء لضمان تقديم الجرعة الفنية المناسبة دون زيادة أو نقصان.

على الجانب الآخر، تعيش ياسمين عبد العزيز، حالة من الإحتفال، بعد النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل؛ حيث نشرت عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، العديد من المنشورات التي تؤكد تصدّر العمل قائمة المشاهدات عبر منصة “شاهد” في دول عدة مثل لبنان والمغرب والمغرب والجزائر وفرنسا والسودان، ليحتل المرتبة الثانية عالمياً ضمن المسلسلات الأكثر متابعة على المنصة.