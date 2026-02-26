سعر النحاس يضغط على الحاجز-توقعات اليوم 26-2-2026

أنهى سعر النحاس التداولات الأخيرة بتقديمه لضغوط جديدة على مستوى الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد وتأكيد تحرره من سيطرة الميل التصحيحي للفترة الحالية.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تحقيقه للاختراق المطلوب وبتقديمه لإغلاق إيجابي فوق الحاجز نتوقع اندفاعه مباشرة نحو 6.1200$ و6.2400$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.1200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق