شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يضغط على الحاجز-توقعات اليوم 26-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-26 05:29AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر النحاس التداولات الأخيرة بتقديمه لضغوط جديدة على مستوى الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد وتأكيد تحرره من سيطرة الميل التصحيحي للفترة الحالية.
نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تحقيقه للاختراق المطلوب وبتقديمه لإغلاق إيجابي فوق الحاجز نتوقع اندفاعه مباشرة نحو 6.1200$ و6.2400$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.1200$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق