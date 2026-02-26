شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة: 43 ألف طن نفايات تم رفعها خلال 5 أيام من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان 1447هـ، من خلال تنفيذ حملات موسعة للنظافة والتطهير في مختلف أنحاء مكة المكرمة، ولا سيما في المنطقة المركزية التي تشهد كثافة عالية من الحركة اليومية؛ بهدف تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البيئة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزوار والمعتمرين، وذلك في إطار خططها التشغيلية المعتمدة لموسم رمضان.

وأوضحت الأمانة أن الفترة من 1 إلى 5 رمضان شهدت رفع 3,571.7 طنا من النفايات، توزعت على 19,658.4 طنا من النفايات البلدية، و23.913.3 طنا من مخلفات البناء والهدم، مما يعكس حجم الجهود اليومية المبذولة للحفاظ على نظافة المدينة.

ونفذت الفرق الميدانية أعمال كنس آلي للشوارع بطول 3,198,466 كلم، وغسيل 440 موقعا من الأرصفة العامة، إلى جانب صيانة 752 حاوية نفايات، وغسيل 2,905 حاويات، بما يسهم في رفع مستوى النظافة وجاهزية المرافق في الأحياء والمناطق الحيوية.

وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي امتدادا لحرصها على تقديم خدمات بلدية متكاملة تواكب تطلعات السكان وزوار بيت الله الحرام، وتسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة في العاصمة المقدسة.

وأفادت بأن فرقها الميدانية تعمل وفق خطط تشغيلية مدروسة وبجاهزية عالية على مدى الساعة، لضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز مكانة مكة المكرمة بصفتها مدينة عالمية تستقبل ملايين الزوار سنويا، وتوفر لهم بيئة نظيفة وآمنة ومهيأة لأداء عباداتهم وتنقلاتهم بكل يسر.