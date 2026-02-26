شكرا لقرائتكم خبر مراكز خدمة الضيف بالمسجد النبوي تواصل تقديم خدماتها للقاصدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها لقاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان، عبر مراكز خدمة الضيف المنتشرة في ساحاته، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

وتستقبل مراكز خدمة الضيف القاصدين منذ وصولهم إلى ساحات المسجد النبوي، حيث تقدم لهم حزمة من الخدمات المتنوعة التي تشمل الإرشاد الديني والمكاني، وتعزيز التواصل بعدة لغات، والإجابة عن الاستفسارات، إضافة إلى دعم خدمات «نسك»، وإعارة العربات، وإرشاد التائهين، وطلب الخدمة الإسعافية عند الحاجة، وتقديم خدمة سوار الأمان لكبار السن والأطفال.

وتعمل مراكز خدمة الضيف الواقعة في الجهة الجنوبية والشمالية للمسجد النبوي، حيث يستقبل مركز (331) و(301) المستفيدين على مدار 24 ساعة، فيما تقدم المراكز رقم (307) و(329) و(339) خدماتها يوميا من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء، بما يسهم في تلبية احتياجات القاصدين، خاصة مع تزايد أعداد الزوار خلال شهر رمضان.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، في إطار حرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الإيمانية خلال زيارتهم في الشهر الفضيل.