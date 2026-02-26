شكرا لقرائتكم خبر عن الين يحاول التعافي بعد تصريحات كازو أويدا الصحفية والان مع بالتفاصيل

•السوق في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبدعم تصريحات صحفية أكثر تشددًا لمحافظ بنك اليابان "كازو أويدا".



صرح أويدا أن البنك المركزي سيدقق في البيانات الاقتصادية خلال اجتماعيه في مارس و أبريل لاتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال رفعها على المدى القريب.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (155.75 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.36¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.37 ¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 156.82 ينات.



•تعاذ تلك الخسارة إلى تعين الحكومة اليابانية أكاديميين اثنين يُعتبران من أشد المؤيدين للتحفيز الاقتصادي في مجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.



كازو أويدا

خلال مقابلة مع صحيفة يوميوري ،أكد محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" أن الموقف الأساسي للبنك هو "الاستمرار في رفع أسعار الفائدة" إذا زاد احتمال تحقق توقعات البنك الاقتصادية والمتعلقة بالتضخم والأسعار.



وقال أويدا :البنك المركزي سيقوم بفحص دقيق للبيانات المتاحة خلال اجتماعي السياسة النقدية القادمين في مارس وأبريل لاتخاذ قرار بشأن أي زيادة إضافية في أسعار الفائدة.



وأشار أويدا إلى أن نتائج مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام قد تكون عاملاً حاسماً؛ فإذا جاءت الزيادات أقوى من المتوقع ودفعت الشركات لرفع الأسعار بسرعة، فقد يتحقق هدف التضخم بنسبة 2% في وقت أقرب مما كان متوقعاً.



أوضح أويدا أن التضخم الأساسي لم يصل تماماً بعد إلى هدف 2% بشكل مستدام، لكن البنك سيوجه السياسة لضمان تحقيق هذا الهدف أو تجنب تجاوزه بشكل مفرط، مؤكداً أن البنك ليس "متأخراً" في معالجة مخاطر التضخم المرتفع.



الفائدة اليابانية

•عقب التعليقات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس من 3% إلى 15%.



•وارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل من 30% إلى 45%.



•وفي أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز": بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوي 1% في سبتمبر.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

