شكرا لقرائتكم خبر تمور المملكة.. قيمة غذائية عالية وأصناف متنوعة تزين موائد الشهر الفضيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الإقبال على منتجات تمور المملكة، لما تتمتع به من جودة متميزة وقيمة غذائية عالية، مضيفة إلى أنها خيار مثالي للصائمين على موائد الإفطار خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية في الشهر الفضيل تحت شعار «خير أرضنا»، أن تمور المملكة تمثل إرثا زراعيا وثقافيا، إلى جانب تنوعها الذاخر في أصنافها، حيث تتجاوز أكثر من 400 صنف من أبرزها السكري، والخلاص، والعجوة، والصقعي، والصفري، والخضري، وغيرها من الأصناف التي تروي موائد الإفطار والسحور، مضيفة أنها تعد مصدرا طبيعيا للطاقة والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، مما تسهم في دعم صحة القلب والعظام ووظائف الجسم المختلفة، إضافة إلى أن بعض أصناف التمور تتميز بمؤشر جيلايسيمي منخفض إلى متوسط، حيث يحتوي على ألياف تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

وأشارت «البيئة»، إلى أن المملكة تضم أكثر من 37 مليون نخلة، لتنتج أكثر من 1.9 مليون طن؛ مما يعكس وفرة الإنتاج الوطني، وقدرتها على تلبية الطلب المحلي، إضافة إلى دعم المنتجات التحويلية مثل العصائر، والحلويات، مما يعكس دورها الفعال في مساهمتها برفع الناتج المحلي للقطاع الزراعي، وتنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعمها للأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.