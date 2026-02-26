مقارنة بين هواتف Galaxy S26 الجديدة: المواصفات والفروق الرئيسية

أعلنت Samsung عن سلسلة هواتف Galaxy S26 الجديدة التي تشمل S26 وS26 Plus وS26 Ultra، مع تحسينات ملحوظة في الأداء والذكاء الاصطناعي. جميع الأجهزة تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصص لسلسلة Galaxy، ويوفر هذا المعالج أداءً أفضل ويدعم ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل تصفية المكالمات غير المعروفة وتحرير الصور عبر الأوامر النصية، بالإضافة إلى تحديث Google Gemini الذي ينفذ مهام في تطبيقات خارجية مدعومة.

يبدأ سعر Galaxy S26 من 899.99 دولار، وهو الأصغر والأقل سعراً في المجموعة. يأتي بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة، وبطارية 4300 مللي أمبير، وكاميرا خلفية ثلاثية: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة جداً 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو 10 ميجابكسل. يدعم معدل تحديث حتى 120 هرتز، ويبدأ بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، مع دعم الشحن اللاسلكي.

أما Galaxy S26 Plus فيبلغ سعره 1099.99 دولار، ويحتفظ بنفس المواصفات تقريباً مع شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة وبطارية 4900 مللي أمبير، ما قد يمنحه عمر بطارية أطول.

يأتي Galaxy S26 Ultra بسعر يبدأ من 1299.99 دولار، وهو الأكبر والأكثر تقدماً في السلسلة. يتميز بشاشة 6.9 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير، ونظام كاميرات متطور مع مستشعر رئيسي 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة جداً 50 ميجابكسل، وعدستين تليفوتو بدقة 50 و10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x و5x. يدعم Ultra ميزة شاشة الخصوصية الجديدة من Samsung، بالإضافة إلى دعم S Pen لتدوين الملاحظات، وهو الوحيد في السلسلة الذي يوفر هذه الميزات.

جميع الأجهزة تعمل بنظام Android 16 وتدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، مع دعم شبكات 5G وWi-Fi 7 وBluetooth 6 أو 5.4 حسب الطراز. تتوفر الهواتف بعدة ألوان منها الأسود والبنفسجي والأزرق والأبيض والفضي والوردي الذهبي. تبدأ السعة التخزينية من 256 جيجابايت وتصل حتى 1 تيرابايت في Ultra.