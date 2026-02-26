مسؤولة الاستجابة الإنسانية بـ «أوكسفام» لـ «الاتحاد»: نصف مليون شخص في غزة يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (غزة)

شددت رووث جيمس، مسؤولة الاستجابة الإنسانية بمنظمة «أوكسفام» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن هناك فجوة واضحة بين حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة وما يُسمح بتقديمه من مساعدات، مشيرة إلى أن الاستجابة الحالية لا تغطي سوى متطلبات البقاء الأساسية.

وأوضحت جيمس، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تشير إلى بقاء نحو نصف مليون شخص في غزة ضمن مستوى الطوارئ، حيث يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي وسوء تغذية خطيراً، مؤكدةً أن تقييم الاستجابة الإنسانية لا ينبغي أن يعتمد على عدد الشاحنات أو النسب المئوية، بل على وصول المساعدات المناسبة إلى مستحقيها في الوقت والمكان والحجم المطلوب، في ظل هشاشة شديدة للوضع الإنساني تجعل أي اضطراب بسيط ذا آثار مدمرة.

وأشارت إلى أن النزوح الجماعي داخل غزة أثر بشكل خاص على النساء والأطفال، إذ أدى تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي إلى اعتماد العائلات على مصادر مياه غير آمنة، مما تسبب في انتشار الإسهال وأمراض يمكن الوقاية منها بين الأطفال، بينما تواجه النساء صعوبات متزايدة في توفير مستلزمات النظافة والرعاية الصحية الأساسية لأسرهن.

وأكدت المسؤولة الدولية أن القيود المفروضة على دخول المساعدات المنقذة للحياة تزيد من تفاقم المخاطر، وتحد من قدرة العائلات على التكيّف، موضحةً أن الوصول الإنساني يُعد التزاماً قانونياً بموجب القانون الدولي الإنساني وليس مسألة سياسية أو تقديرية.

وحذرت من أن تسييس العمل الإنساني أو نزع الشرعية عن المنظمات الإنسانية يقوض إيصال المساعدات، ويعرّض العاملين للخطر، داعية إلى حماية العمليات الإنسانية المستقلة القائمة على المبادئ، وعدم ربط الوصول الإنساني بأي شروط سياسية أو أيديولوجية أو إجراءات قد تهدد سلامة العاملين.

تفاقم الجوع وانتشار الأمراض

أفادت جيمس بأنه في حال استمرار القيود الحالية المرتبطة بإجراءات تسجيل مسيّسة وتعقيدات بيروقراطية، فإن ذلك سيعرقل إيصال المساعدات على نطاق واسع، ويؤدي إلى تفاقم الجوع وانتشار الأمراض، وتسارع انهيار الخدمات الأساسية، فضلاً عن تكريس سابقة خطيرة تتمثل في تطبيع الوصول الإنساني المشروط.

وطالبت الحكومات المانحة وصنّاع القرار بضرورة استخدام نفوذهم لتعليق هذه الإجراءات والتراجع عنها، وضمان وصول إنساني واسع النطاق قائم على المبادئ ويمكن التنبؤ به، بما يتيح للمدنيين الحصول على المساعدة العاجلة التي يحتاجون إليها.