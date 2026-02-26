إيران: نسعى إلى اتفاق منصف مع واشنطن في أقصر وقت ممكن

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أعلنت إيران أنها تسعى إلى التوصل لاتفاق منصف مع واشنطن في أقصر وقت ممكن خلال محادثات جنيف التي تنطلق اليوم الخميس. وتوجَّه الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، أمس، إلى مدينة جنيف، لحضور جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، في تقرير: «إن عراقجي، والوفد المرافق، انطلق من طهران نحو جنيف، للمشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات النووي مع الولايات المتحدة المقررة اليوم الخميس».

ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس مسعود بيزشكيان قوله: إنه يرى «أفقاً جيداً» في محادثات جنيف، مشيراً إلى رغبة بلاده في تجاوز ما وصفها بحالة «اللا حرب واللا سلم».

كما نقل التلفزيون الإيراني، عن وزير الخارجية، عباس عراقجي قوله: «إن بلاده تسعى إلى التوصل لاتفاق منصف مع واشنطن في أقصر وقت ممكن في محادثات جنيف». وأكّد عراقجي: أن «المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة في جنيف سيتم استئنافها، اليوم الخميس استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة».