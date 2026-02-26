الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء د. كامل إدريس

استقبل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الإتحادية رئيس الوزراء د.كامل إدريس، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي ووفدي البلدين الشقيقين.

​وخلال اللقاء جدد الرئيس السيسي تأكيده على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان ودعم مؤسساته الشرعية وحرص القاهرة على وحدة وسلامة أراضيه.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والتنسيق الإقليمي والدولي في القضايا ذات الإهتمام المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

​من جانبه، أعرب رئيس الوزراء د. كامل إدريس عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حسن الإستقبال والترحيب، مشيداً بالدور المصري الداعم للسودان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً عمق الروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي البلدين، والحرص على تعزيز وترقية سبل التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.

سونا