الدعم السريع تصادر شاحنات تمباك متجهة إلى شمال السودان… وتجار يكشفون عن خسائر فادحة

أفادت مصادر محلية اليوم الأربعاء بأن قوات الدعم السريع صادرت عددًا من الشاحنات المحمّلة بمحصول التمباك أثناء تحركها من ولايات دارفور باتجاه شرق وشمال السودان، في أحدث حلقات القيود التي تفرضها القوات على تجارة المحاصيل الزراعية.

وكانت الدعم السريع قد أصدرت العام الماضي قرارًا يمنع تصدير المحاصيل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، بما في ذلك محصول التمباك الذي يشكّل أحد أهم موارد المزارعين في شمال وغرب البلاد.

وقال تجار تحدثوا لـ”دارفور24” إن القوات المتمركزة على الطريق الرابط بين ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان صادرت عشرات الشاحنات كانت في طريقها إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، وأعادت جميع الشاحنات إلى مدينة الفاشر بعد احتجازها.

وأضاف التجار أن الأسبوعين الأول والثاني من فبراير شهدا مصادرة شاحنات إضافية قرب محيط حمرة الشيخ، الأمر الذي كبّدهم خسائر مالية كبيرة ودفعهم إلى التوقف مؤقتًا عن ترحيل التمباك إلى شمال السودان.

وفي السياق، قال التاجر أحمد إسماعيل من بلدة ملم بولاية جنوب دارفور إن قوات الدعم السريع صادرت أكثر من 500 قنطار من التمباك تعود له ولثلاثة تجار آخرين، وأجبرت سائقي الشاحنات على العودة إلى الفاشر.

وأكد مزارعون لـ”دارفور24” أن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسواق كورما وطويلة وملم وتابت بسبب توقف حركة التصدير، مشيرين إلى أن سعر القنطار انخفض من 450 ألف جنيه في يناير إلى نحو 300 ألف جنيه هذه الأيام.

وتثير هذه التطورات مخاوف واسعة وسط المزارعين والتجار من مزيد من الخسائر نتيجة تعطّل الموسم، في وقت تعتمد فيه مناطق واسعة من دارفور على تجارة التمباك كمورد أساسي للدخل.

