تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن ميزات جديدة لأجهزة إكس بوكس المنزلية والمحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحمل تحديث مايكروسوفت لشهر فبراير لنظام إكس بوكس البيئي شيئاً لكل جهاز إكس بوكس، حتى أجهزة الجيل الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الثنائي روج إكس بوكس آلاي أيضاً على بعض ميزات تحسين جودة الاستخدام.

استعرضت مايكروسوفت ميزات جديدة لأجهزتها المنزلية والمحمولة. في البداية، يمكن لأجهزة إكس بوكس سيريس إس وإكس، وإكس بوكس وان إكس، وإكس بوكس وان إس الآن بث الألعاب عبر خدمة إكس بوكس كلاود جيمنج بدقة 1440 بكسل. ومع ذلك، لن تتوفر الميزة إلا لمشتركي إكس بوكس جيم باس ألتيميت، كما هو الحال مع المنصات الأخرى. في حين أن حالة استخدام بث الألعاب على جهاز ألعاب منزلي، وهو جهاز مصمم صراحة للعب الألعاب محلياً، تعتبر محدودة، إلا أنها قد تكون مفيدة عندما تكون مساحة التخزين قليلة أو للعب عناوين الجيل الحالي على أجهزة الألعاب القديمة.

بعد ذلك، سهلت مايكروسوفت على مالكي أجهزة روج إكس بوكس آلاي تهيئة بطاقات إس دي المتوافقة لاستخدامها كمكتبة ألعاب. يمكن القيام بذلك الآن مباشرة عبر تطبيق إكس بوكس أثناء تثبيت اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأجهزة روج إكس بوكس آلاي وروج إكس بوكس آلاي إكس المحمولة الآن الترجمة المسبقة للتظليل (shaders) للألعاب، مما يقلل بشكل كبير من التقطعات الناتجة عن تجميع التظليل. يرتبط منشور المدونة أيضاً بصفحة تدعي سرد تحسينات أخرى لأجهزة إكس بوكس المحمولة من الطرف الأول، ولكن لا يبدو أن أياً منها مدرج، حيث يعود تاريخ الإدخال الأخير إلى نوفمبر 2025.

نظراً لأنها تستخدم شرائح سلسلة رايزن زد 2 من إيه إم دي، ستحصل أجهزة روج إكس بوكس آلاي إكس وروج إكس بوكس آلاي على ترقيات لبرامج تشغيل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، على الأقل في المستقبل المنظور. لسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن الأجهزة المحمولة التي تستخدم عائلة رايزن زد 1، والتي يبدو أنها فقدت كل الدعم فجأة.

