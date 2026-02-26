انت الان تتابع خبر السامرائي والمالكي يبحثان استحقاقات المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية، والتنسيق المشترك في التعامل مع الملفات الدستورية والسياسية بما يضمن استقرار العملية السياسية وانتظام عمل المؤسسات، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشراكة الوطنية في هذه المرحلة".

ونقل البيان عن السامرائي قوله، "استقبلنا في مكتبنا ببغداد الأستاذ نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وتباحثنا في تطورات المرحلة السياسية والملفات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة".

وأضاف "أكدنا خلال اللقاء أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القوى الوطنية، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية في إدارة الملفات الدستورية والسياسية بما يعزز الاستقرار وانتظام عمل مؤسسات الدولة".