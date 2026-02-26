مشجع إسباني على أبواب السجن بسبب مبابي

الحادثة تعود إلى أغسطس/آب الماضي

طالب مكتب المدعي العام الإسباني بسجن مشجع لريال أوفييدو، لمدة عام واحد، في قضية متعلقة بنجم ريال مدريد، كيليان مبابي، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وتشن السلطات الرياضية والقضائية الإسبانية حملة مكثفة، من أجل مكافحة العنصرية في الملاعب.

وفي هذا الصدد، ذكرت إذاعة “كوبي” المحلية، اليوم الخميس، أن النيابة العامة طالبت بسجن مشجع، بتهمة توجيه إهانات عنصرية لمبابي.

كما طالبت النيابة بتغريم المشجع 2880 يورو، مع إلزامه بدفع تعويض مالي للنجم الفرنسي، قدره 2000 يورو.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي، فبينما كان مبابي يحتفل بتسجيل هدفه الأول في شباك أوفييدو، خلال المباراة التي انتهت بفوز الميرينجي (3-0) ضمن منافسات الليجا، وجه له المشجع شتائم عنصرية، وحركات تحاكي أصوات القرود. وهي اللفطات التي تم تصويرها، وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

