اخبار السعوديه

بالفيديو.. تفاصيل فعاليات عيد الفطر المبارك في حائل

0 نشر
واس - حائل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تفاصيل فعاليات عيد الفطر المبارك في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها في مدينة حائل ومحافظاتها عن تنظيم حزمة من البرامج والفعاليات والاحتفالات المتنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك في حديقة السلام، وممشى الفجر، وتشتمل الفعاليات على أنشطة ثقافية وترفيهية وعروض مسرحية، والعرضة .

فعاليات العيد في حائل

هذا إضافة إلى تنظيم فلكلورات شعبية، وعروض الضوء على الجبال، والمأكولات الشعبية، والضيافة السعودية، والألعاب النارية. This is a Twitter Status |
ليلة الألعاب النارية
بين أهلكم وناسكم ♥️
منتزه السلام
09:00 مساء
الأربعاء - أول أيام العيدThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) This is a Twitter Status |
عروس الشمال تتزين لعيد الفطر المبارك
عيدكم جميل في حائل الأجمل This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail)
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا