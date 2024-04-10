شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تفاصيل فعاليات عيد الفطر المبارك في حائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها في مدينة حائل ومحافظاتها عن تنظيم حزمة من البرامج والفعاليات والاحتفالات المتنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك في حديقة السلام، وممشى الفجر، وتشتمل الفعاليات على أنشطة ثقافية وترفيهية وعروض مسرحية، والعرضة السعودية.
ليلة الألعاب النارية
بين أهلكم وناسكم ♥️
منتزه السلام
09:00 مساء
الأربعاء - أول أيام العيدThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail)
عروس الشمال تتزين لعيد الفطر المبارك
عيدكم جميل في حائل الأجمل This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail)
يأتي ذلك في حديقة السلام، وممشى الفجر، وتشتمل الفعاليات على أنشطة ثقافية وترفيهية وعروض مسرحية، والعرضة السعودية.
فعاليات العيد في حائلهذا إضافة إلى تنظيم فلكلورات شعبية، وعروض الضوء على الجبال، والمأكولات الشعبية، والضيافة السعودية، والألعاب النارية. This is a Twitter Status |
ليلة الألعاب النارية
بين أهلكم وناسكم ♥️
منتزه السلام
09:00 مساء
الأربعاء - أول أيام العيدThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail)
This is a Twitter Status |
#حائل_الأجمل |— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) April 10, 2024
ليلة الألعاب النارية 🎇
بين أهلكم وناسكم 🤩♥️
📍 منتزه السلام
⏰ 09:00 مساء
🗓️ الأربعاء - أول أيام العيد#عيد_الفطر_المبارك#أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/nOVEa62cD3
عروس الشمال تتزين لعيد الفطر المبارك
عيدكم جميل في حائل الأجمل This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail)
#حائل_الأجمل |— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) April 9, 2024
عروس الشمال تتزين لعيد الفطر المبارك🤩🎊
عيدكم جميل في حائل الأجمل 💜#عيد_الفطر_المبارك#أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/6Z35DuJH1V