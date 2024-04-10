بالفيديو.. تفاصيل فعاليات عيد الفطر المبارك في حائل

#حائل_الأجمل |



ليلة الألعاب النارية 🎇

بين أهلكم وناسكم 🤩♥️



📍 منتزه السلام

⏰ 09:00 مساء

🗓️ الأربعاء - أول أيام العيد#عيد_الفطر_المبارك#أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/nOVEa62cD3