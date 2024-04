شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تفاصيل فعاليات عيد الفطر المبارك في حائل والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات العيد في حائل

#حائل_الأجمل |



ليلة الألعاب النارية 🎇

بين أهلكم وناسكم 🤩♥️



📍 منتزه السلام

⏰ 09:00 مساء

🗓️ الأربعاء - أول أيام العيد#عيد_الفطر_المبارك#أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/nOVEa62cD3 — أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) April 10, 2024

أعلنت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها في مدينة حائل ومحافظاتها عن تنظيم حزمة من البرامج والفعاليات والاحتفالات المتنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.يأتي ذلك في حديقة السلام، وممشى الفجر، وتشتمل الفعاليات على أنشطة ثقافية وترفيهية وعروض مسرحية، والعرضة السعودية هذا إضافة إلى تنظيم فلكلورات شعبية، وعروض الضوء على الجبال، والمأكولات الشعبية، والضيافة السعودية، والألعاب النارية.