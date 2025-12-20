مفاجأة.. نيك راينر "مجنون" والبراءة من قتل والديه قائمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في مفاجأة من العيار الثقيل أصبح من المتوقع أن يدفع نيك راينر ببراءته من تهمة القتل الوحشي لوالديه، روب وميشيل راينر .

ذكر موقع TMZ يوم الجمعة أن الرجل البالغ من العمر 32 عامًا من المرجح أن يدعي الجنون، مشيرًا إلى أن نيك يعاني من مرض الفصام .

الفصام هو اضطراب دماغي مزمن يتميز بالأوهام والهلوسة والكلام غير المنظم وصعوبة التفكير وانعدام الدافع، وفقًا للجمعية الأميركية للأطباء النفسيين .

وبحسب ما ورد، تم تشخيص إصابة نيك بالفصام قبل مقتل والديه طعناً، وزُعم أن الأدوية التي كان يتناولها كانت تجعله يتصرف "بشكل غير منتظم وخطير". وبحسب التقارير، من المتوقع أن يدفع نيك راينر ببراءته من تهمة القتل الوحشي لوالديه، روب وميشيل راينر.

وأفادت مصادر لموقع TMZ أن نيك كان تحت رعاية طبيب نفسي بسبب مرض عقلي، زاعمة أن سلوكه أصبح "مثيرًا للقلق" في الأسابيع التي سبقت عملية القتل. قبل حوالي شهر، أفادت التقارير أن الأطباء قاموا بتغيير أدوية نيك، وعندها أصبح "فاقداً لعقله".

وبحسب ما ورد، كانوا بصدد تعديل أدويته لتحقيق استقرار حالته عندما وقعت جريمة القتل المأساوية.

بحسب المصدر، تلقى نيك مؤخراً رعاية في مركز إعادة تأهيل في لوس أنجلوس متخصص في الأمراض العقلية وإدمان المخدرات، وأشار إلى أن تعاطي نيك للمخدرات قد فاقم حالة الفصام لديه.

نيك، الذي كان يعيش في منزل الضيافة الخاص بوالديه في برينتوود، لديه تاريخ من العنف وإدمان المخدرات . وقد دخل مراكز إعادة التأهيل ما يقرب من 20 مرة وعانى من فترات من التشرد.

يذكر أنه قد عُثر على المخرج الشهير روب راينر، البالغ من العمر 78 عامًا، وميشيل، البالغة من العمر 70 عامًا، مقتولين طعنًا في منزلهما.

وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس لاحقاً أن الزوجين توفيا نتيجة "إصابات متعددة بأدوات حادة"، وقرر أن سبب الوفاة هو القتل.