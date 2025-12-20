فن ومشاهير

سيرة "كوكب الشرق" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي

الرياص - اسماء السيد - بعد عرضه بحوالي عشرة أيام في دور السينما بمصر، لا يزال الفيلم المصري "الست"، يثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقدم الفيلم رؤية سينمائية للسيرة الذاتية للمطربة المصرية أم كلثوم، أو "الست" كما كان يُطلق عليها المصريون، من خلال معالجة كتبها أحمد مراد وأخرجها مروان حامد، بينما يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم السينما المصرية، من بينهم أحمد خالد صالح، وسيد رجب، وعمرو سعد، وأحمد داود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ونيللي كريم.

بينما تجسد شخصية أم كلثوم أو كوكب الشرق، وفق ما كان يُطلق عليها، الفنانة منى زكي، التي اختلف الجمهور ممن شاهدوا الفيلم على تقييم أدائها.

وممن بين من امتدحوا أداء الفنانة المصرية منى زكي، كانت الشاعرة الكويتية أفراح الصباح، التي وصفت الصباح أداءها، عبر حسابها على توتير، بأنه "أداء كلثومي ببصمة منى زكي".

وقد ألقى الفنان المصري محمد صبحي باللوم على الفنانة منى زكي، حيث انتقد تصوير شخصية أم كلثوم على أنها سيدة "بخيلة"، على حد وصفه.

بينما رد كاتب الفيلم، المصري أحمد مراد، نافياً أن يكون قد ذكر خلال الفيلم أن أم كلثوم أو "سيدة الغناء العربي"، كما كان يُطلق عليها البعض، كانت "بخيلة"، موضحاً أنها كانت كريمة لأنها غنت في مسارح ببلدان حول العالم لجمع أموال للمجهود الحربي المصري بعد حرب عام 1967.

وفي خضم الزخم الذي أحدثه الفيلم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت ليلى وهبي يوسف عبر حسابها على توتير، إن الجمهور هو فقط من يستطيع إنجاح أو إفشال أي عمل فني.

