عاجل.. لماذا ضرب طيران الأردن العمق السوري؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قالت القيادة المركزية الأميركية إنها أطلقت أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق في ضربات مكثفة ضد تنظيم "داعش" في سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في تدمر قبل أيام.

وأكدت القيادة المركزية أن مقاتلات من القوات المسلحة الأردنية شاركت في العملية، إلى جانب طائرات مقاتلة أميركية ومروحيات هجومية ومدفعية ثقيلة، في هجوم مشترك لتقويض القدرات اللوجستية والعسكرية لتنظيم داعش.

وأوضحت في بيان "استهدفت الضربات أكثر من 70 موقعا في مناطق متفرقة من وسط سوريا، شملت مخازن أسلحة، ومقرات قيادة، وبنية تحتية تستخدم لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذه الضربات تهدف إلى منع داعش من التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، مؤكدا أن "الملاحقة ستتواصل بلا هوادة ضد كل من يهدد أرواح الأمريكيين وقوات التحالف".

وجاءت العملية، التي تحمل الاسم "هوك آي سترايك" (Hawkeye Strike)، تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الأميركية، بعد أن أسفر هجوم 13 ديسمبر (كانون الأول) عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرات التحالف الدولي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من شرق سوريا، أبرزها بادية معدان بريف الرقة، وبادية الحماد بريف دير الزور، إضافة إلى جبل العمور.

وأكدت المصادر أن الضربات ركزت على مواقع لتخزين الأسلحة ومقرات تستخدم كمنصات انطلاق لعمليات التنظيم في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن الغارات تجددت لاحقا على مواقع "داعش" في بادية دير الزور، حيث سمع دوي انفجارات قوية في المدينة وريفها. كما لوحظ تحليق مكثف لطائرات حربية وطائرات استطلاع في سماء منطقة البادية بريف حمص، في مؤشر على استمرار الحملة العسكرية ضد خلايا التنظيم النشطة في العمق الصحراوي.

يأتي هذا عقب إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم السبت، عن بدء عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش"، ردا على الهجوم الذي وقع في تدمر الأسبوع الماضي.

