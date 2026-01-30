سعر النفط الخام ينخفض بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 30-01-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد تماسك مستوى المقاومة المهم 65.75$، وهي المقاومة التي كانت تمثل هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، وجاء هذا التراجع في إطار حركة تصحيحية دفعت السعر للبحث عن قاع صاعد يتخذه قاعدة قد تساعده على استعادة الزخم الإيجابي والعودة للصعود من جديد.

ويحاول السعر في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، إلا أن الاتجاه الرئيسي الصاعد لا يزال مسيطراً على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يبقي على فرص التعافي قائمة خلال الفترة المقبلة.