سعر الفضة تشهد انخفاضاً يعيد بناء الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 30-01-2026

تراجع سعر سهم برجيل القابضة (BURJEEL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.32 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.24 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط