أثارت المطربة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة المعروفة وهي تقدم فواصل من الرقص المثير خلال حفل بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/752280146953128 وظهرت مونيكا, بأزياء ضيقة وقصيرة وهي تقدم رقصاتها المثيرة بمؤخرتها وصدرها على أنغام أغنية “الأخدر البتحرن” التي تغنى بها المطرب علي الشيخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة وقصيرة.. الفنانة السودانية مونيكا روبرت تثير ضجة غير مسبوقة وتقدم فاصل من الرقص الفاضح بمؤخرتها وصدرها على أنغام “الأخدر البتحرن” خلال حفل ساهر بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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