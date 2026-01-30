مؤشرا ناسداك وS&P500 يغلقان على انخفاض بفعل الضغوط على قطاع البرمجيات

ارتفعت عقود القمح في بورصة شيكاغو (CBOT) يوم الخميس، مع تأثير ضعف الدولار الأمريكي الذي جعل المحاصيل الأمريكية أرخص للمشترين الأجانب، إلى جانب شراء المضاربين في السوق.

وشهدت الأسواق مستويات عالية مؤخرًا: الذرة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين ونصف يوم الأربعاء، والقمح سجل أعلى مستوى منذ ثمانية أسابيع، وفول الصويا أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع.

وقال فيتور بيستوا، محلل في بنك رابوبنك: "الأمر كله متعلق بانخفاض الدولار الأمريكي. الدولار الأضعف يجعل الصادرات الأمريكية أرخص، ويزيد الطلب على التداول."

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له خلال أربع سنوات بعد ضعف سريع خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أشارت تصريحات الرئيس دونالد ترامب إلى أن قيمة الدولار "رائعة"، مما رفع التوقعات لمزيد من الضعف.

ومن العوامل التي تضغط على الدولار: توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، عدم اليقين حول التعريفات الجمركية، تهديدات لاستقلالية الفيدرالي، وارتفاع العجز المالي، وكلها تقلل ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

وأشار المتداولون إلى أن صناديق السلع كانت مشترين صافين لعقود الذرة والقمح وفول الصويا يوم الأربعاء، مع وجود مستويات مرتفعة من تغطية المراكز القصيرة من قبل المستثمرين المدارة الأموال.

مع ذلك، يبقى العرض العالمي كبيرًا، ما يحافظ على الأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بالقمم التي سجلتها في 2022.

وفي البرازيل، أكبر منتج لفول الصويا، توقعت جمعية Coamo الزراعية أن يكون حصاد 2026 الأكبر على الإطلاق.

أما في روسيا، فقد رفعت Sovecon تقديرات صادرات القمح لموسم 2025/26 بمقدار 1.1 مليون طن لتصل إلى 45.7 مليون طن، مع العلم أن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح في العالم.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% إلى 4.30 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.3% إلى 10.72 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.1% إلى 5.41 دولار للبوشل.