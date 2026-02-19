الاقتصاد

سعر النحاس تحت تأثير السيناريو التصحيحي-توقعات اليوم 19-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس تحت تأثير السيناريو التصحيحي-توقعات اليوم 19-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس تحت تأثير السيناريو التصحيحي-توقعات اليوم 19-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-19 05:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من تشكيل سعر النحاس مؤخرا لموجه صاعدة واستقراره قرب 5.7500$ إلا أن ذلك لن يؤكد استعداده لتفعيل الهجوم الصاعد نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية إضافة للثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 5.9700$.

 

نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة وبحال تجميعه للعزم السلبي الإضافي سينجح بالوصول نحو الدعم المستقر عند 5.5100$ والذي يشكل مفتاح تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة, فكسر هذا الدعم سيجبره على استئناف الهبوط التصحيحي لنتوقع انجذابه أولا نحو 5.3600$ وصولا نحو 5.1000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا