سعر الذهب يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - توقعات اليوم – 30-01-2026

تراجع قليلاً سعر سهم الاتحاد العقارية (UPP) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خ طميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.835 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.93 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد