الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-30 00:19AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر سهم الاتحاد العقارية (UPP) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خ طميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.835 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.93 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا