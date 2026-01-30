سعر البتكوين (BTCUSD) يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 30-01-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) هبوطه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 82,000$، وهو المستوى الذي كان هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا التراجع في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي.

ويتعرض السعر لضغوط فنية متواصلة نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة السيناريو السلبي، ومع ذلك نلاحظ في المقابل بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يحدّ من وتيرة الخسائر القادمة ويفتح المجال أمام تحركات متذبذبة أو محاولات ارتداد مؤقتة على المدى اللحظي.