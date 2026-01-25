عاجل.. حصيلة مرعبة لقتلى احتجاجات إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت مجلة تايم الأميركية أن حصيلة القتلى بسبب الاضطرابات التي هزت إيران لعدة أيام يمكن أن تتجاوز 30 ألفا.

وقالت المجلة، الأحد، نقلا عن مسؤولين كبار في مجال الصحة، إن "ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما يكونون قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية في يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني)، فقط، عندما شهدت البلاد بعضا من أكبر احتجاجاتها في الموجة الحالية".

وذكر المسؤولون أنه في هذين اليومين، تجاوز عدد الجثث قدرات الدولة على التخلص منها، مضيفين أن أكياس الجثث نفدت من السلطات وتم استخدام الشاحنات بدلا من سيارات الإسعاف.

واندلعت الاحتجاجات في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعة بأزمة اقتصادية حادة في البلاد.

وكان التجار أول من نزلوا إلى الشوارع واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في المدن الرئيسية في الثامن والتاسع من يناير قبل قمعها من طرف السلطات، وفق تقارير عديدة. ووصفت القيادة في طهران الاحتجاجات بأنها مؤامرة خارجية وألقت باللائمة على إسرائيل والولايات المتحدة في وفاة الآلاف.