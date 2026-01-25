أستراليا المفتوحة: إنغليس تحصل على أموال تغيّر حياتها بعد انسحاب أوساكا

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : وصفت الأسترالية ماديسون إنغليس أن الأمر "مثل الحلم"، وذلك بعدما أفضى انسحاب اليابانية ناومي أوساكا إلى بلوغها ثمن النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إضافة إلى حصولها على جائزة مالية تغيّر حياتها.

وتخوض الأسترالية المصنفة 168 عالميا أهم مباراة في مسيرتها الإثنين أمام البولندية إيغا شفيونتيك الحائزة على ستة ألقاب في الغراند سلام في ملعب ملبورن بارك.

وستكون إنغليس المرشحة الأقل حظا للفوز أمام المصنفة الثانية عالميا، لكن مهما تكون النتيجة، ستخرج من أفضل بطولة في حياتها بمبلغ لا يقل عن 330 ألف دولار أميركي.

وقالت إنغليس في تصريح لقناة "تشانل ناين" المحلية "النقاط (في التصنيف)، المال، الخبرة، الجماهير، والملاعب التي ألعب عليها... إنه أمر لا يصدّق بكل صراحة، إنه أشبه بالحلم. هذا المبلغ يغيّر الحياة".

وأضافت البالغة 28 عاما "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة وحماسا من بداية كهذه للعام".

ووصلت إنغليس إلى الأسبوع الثاني في ملبورن بعدما انسحبت أوساكا حاملة اللقب مرتين في 2019 و2021، من مباراتهما في الدور الثالث مساء السبت قبل ساعات قليلة من بدايتها بسبب إصابة في البطن.