هزة أرضية في السعودية اليوم

القاهرة - كتب محمد نسيم - سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في المنطقة الشرقية صباح يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025م، في تمام الساعة 01:11:23 ، تبعد مسافة 9 كم تقريباً شرق حرض وبقدر زلزالي 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة 1:11 بتوقيت المملكة، هزة أرضية في المنطقة الشرقية.

وذكر أبا الخيل أن الهزة وقعت عند إحداثيات خط العرض (24.1323) شمالًا وخط الطول (49.1572) شرقًا، وبلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق يقارب 8 كيلومترات، دون أن تتسبب في أي خسائر نظرًا لضعف شدتها الزلزالية.

وأشار إلى أن أسباب الهزة تعود إلى الضغوط التكتونية الناتجة عن تصادم الصفيحة الجيولوجية لشبه الجزيرة العربية مع الصفيحة الأوراسية عند منطقة جبال زاجروس في إيران، ما أدى إلى تنشيط الصدوع الموجودة في القشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية، مسببة هذه الهزة.

