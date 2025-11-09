الكويت تقلب الطاولة على السعودية وتستدعي كل من يجيد هذه المهن برواتب عالية… هل انت منهم؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 9 نوفمبر 2025 07:09 مساءً - يوجد الكثير من المواطنين في مختلف الدول العربية يتجهون إلى الحصول على عقود عمل بدول الخليج، وأبرزها هي الكويت وذلك لأن الرواتب الشهرية المهن مرتفعة، وذلك الإعلان مؤخرا عن توافر العديد من التخصصات في مختلف المهن، وتسائل الكثيرون عن أبرز المهن الحالية المراد الالتحاق بها، بالإضافة إلى رغبتهم في الاستعلام عن المميزات العائدة من التعيينات وكذلك مقدار الزيادات المستقبلية في حالة القبول، وذلك لأن الكويت واحدة من كبرى دول الخليج التي توفر رواتب ضخمة للوافدين جخغجخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسماء المهن المطلوبة للعمل بالكويت 2025

يوجد العديد من التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الوظائف في الكويت لهذا العام 2025، وهي:

المهندسين في الأقسام التالية: المعماري والإنشائي. القسم المعلوماتي. قسم الكهرباء.

الأطباء في مختلف التخصصات وهي: الداخلية. العظام. قسم المخ والأعصاب. قسم النساء والتوليد. قسم القلب. قسم الجراحات. قسم التخدير.

التمريض في التخصصات التالية: العناية. قسم الإسعافات. قسم المتابعة.

المعلمين في جميع الأقسام التالية: الرياضيات. الفيزياء. اللغة الإنجليزية. قسم الكيمياء باللغة العربية.

المحاسبين في كافة الأقسام: البنوك. المؤسسات التجارية. قسم السكرتارية. مندوبين المبيعات. إدارة الفنادق. قسم التسويق. تخصص الموارد البشرية. المترجمين. الجيولوجيين.



رواتب المهن المطلوبة في الكويت 2025

تم تحديد مقدار الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفين المطلوبين للمهن الشاغرة بالكويت، للعام الحالي 2025، والتي جاءت كالتالي: