مفاجأة في “شراب التّوت”… نجمة شهيرة تنضمّ بدلًا من سيلا تورك أوغلو بعد انسحاب الأخيرة

يشهد المسلسل التّركيّ الشّهير «شراب التّوت» مرحلة جديدة مفعمة بالتّغييرات والتّطوّرات الدّراميّة بعد انفصال بطلته الممثّلة سيلا تورك أوغلو عن العمل، إذ أُعلن رسميًّا انضمام الممثّلة سيراي كايا للعب البطولة النّسائيّة ابتداءً من الحلقة ١١٤، وذلك بعد قفزة زمنيّة تمتدّ لستّة أشهر ضمن الأحداث.

كما ينضمّ إلى فريق العمل الممثّل يالتشين حافظ أوغلو الّذي سيظهر للمرّة الأولى في الحلقة ١١٣، إلى جانب مجموعة من الأسماء الجديدة الّتي ستمنح العمل نفسًا مختلفًا، من بينها أوزجي بوراك وعدد من الوجوه الّتي لم يُكشف عنها بعد.

وفق المعلومات المتداولة، سيتِمّ توديع شخصيّات “دوغا” (سيلا تورك أوغلو)، و“مصطفى” (إيمراه ألتين توبراك)، و“إيشيل” (إيجه إيرتم) من خلال سيناريو يُظهرهم كضحايا حادث مأسويّ، بينما سيُبرَّر غياب “فيراز” (باتوهان بوزكورت) بمغادرته البلاد.

هذه التّغييرات تأتي مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته، إذ من المتوقّع أن يُختتم العمل رسميًّا بنهاية الموسم، ما لم تشهد نسب المشاهدة ارتفاعًا كبيرًا يدفع الشّركة المنتجة إلى تمديده.

بهذه الإضافات والتّحوّلات الدّراميّة، يبدو أنّ “شراب التّوت” يستعدّ لمرحلة جديدة تسعى إلى الحفاظ على نجاحه الجماهيريّ ومكانته بين أبرز الأعمال التّركيّة في السّنوات الأخيرة.

تُعدّ سيراي كايا من أبرز الوجوه في الدّراما التّركيّة خلال السّنوات الأخيرة، إذ أثبتت موهبتها الاستثنائيّة في لعب الأدوار الإنسانيّة والعاطفيّة العميقة. لمع نجمها بقوّة من خلال مسلسل «امرأة» إذ لعبت الدّور الّذي تلعبه حاليًّا ستيفاني عطالله (ميرنا) في مسلسل “سلمى” المعرّب، إذ قدّمت أداءً مؤثّرًا نال إشادة واسعة من الجمهور والنّقّاد على حدّ سواء، كما تألّقت لاحقًا في مسلسل «القليل من ضوء النّهار»، ممثّلة شخصيّة مفعمة بالمشاعر والقوّة في آنٍ واحد.

تتميّز سيراي بحضورها الجذّاب وأدائها الصّادق، هذا ما يجعل انضمامها إلى «شراب التّوت» خطوة مهمّة ومتوقّعة أن تقلب موازين الحكاية وتمنح العمل بُعدًا جديدًا على الصّعيدَين التّمثيليّ والدّراميّ.