زواج التّركيّة سلين جنش نجمة “كان يا ما كان في تشوكوروفا”… شاهدوا أبرز اللقطات

دبي - فريق التحرير: إحتفلت الممثّلة التركية “سلين جنش” المعروفة بشخصيّة “روان” في مسلسل “كان يا ما كان في تشوكوروفا”، بزفافها إلى رجل الأعمال أونور ألب إيرول، في أجواء رومنسيّة مميّزة.

وقد نشرت سلين صورًا من حفل الزّفاف عبر حسابها على إنستغرام، وعلّقت: “٢٨ – ١١ ٢٠٢٥ في نوفمبر، الحبّ له طابع مختلف”، مضيفة:

“لقد عشنا أروع يوم في حياتنا… ولم يكن أيّ من هذا ممكنًا بدونك.”

يُذكر أنّ سلين تألّقت في عدد من الأعمال أبرزها “المنظّمة” و”كان يا ما كان في تشوكوروفا” المعروف بالوطن العربيّ ب”مرارة الحبّ”، إذ لفتت الأنظار بأدائها وأسلوبها الخاصّ.