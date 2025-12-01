ميلانيا ترامب تدخل عالم هوليوود رسميًّا… إقرأ التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: دخلت ميلانيا ترامب عالم هوليوود رسميًّا، إذ أعلنت السّيّدة الأولى في السّاعات الماضية عن إطلاق شركتها الإنتاجيّة الخاصّة، Muse Films الّتي ستصدر قريبًا أوّل مشروع سينمائيّ لها — وهو فيلم وثائقيّ بعنوان “ميلانيا”.

جاء الإعلان من زوجة الرّئيس ترامب عبر منصة “إكس” إذ نشرت أيضًا مقطعًا قصيرًا من الإعلان التّرويجيّ الّذي قدّم للعالم شركتها الجديدة Muse Films. ومن المثير للاهتمام أنّ “Muse” كان أيضًا الاسم الرّمزيّ الّذي استخدمه جهاز الخدمة السّرّيّة خلال ولاية زوجها الأولى كرئيس للولايات المتّحدة.

سيوقّع المخرج بريت راتنر الفيلم الوثائقيّ الّذي سيمنح الجمهور لمحة حصريّة وراء كواليس حياة ميلانيا في الأسابيع الّتي سبقت حفل تنصيب الرّئيس لعام ٢٠٢٥.

يتابع الفيلم “ميلانيا” وهي تستعدّ للعودة إلى الحياة العامّة مع عائلتها للمرّة الثّانية، في حين تتعامل مع كلّ تفاصيل الحياة اليوميّة والدّراما المصاحبة لها. وبالطّبع، سيظهر دونالد في عدّة مشاهد قصيرة إلى جانب ابنهما بارون.

أمّا عن موعد العرض… فسوف يُعرض الفيلم الوثائقيّ في دور السّينما الأميركيّة في الثّلاثين من يناير، قبل أن يتِمّ إطلاقه حصريًّا على خدمة Amazon Prime Video.