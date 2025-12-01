سوني تستعد لجلب مدفوعات الكريبتو إلى بلايستيشن مع خطط لإطلاق عملة مستقرة في 2026

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - يستعد “بنك سوني” الذراع المصرفي عبر الإنترنت لمجموعة سوني المالية لإطلاق عملة مستقرة ستُمكّن من إجراء مدفوعات داخل منظومة سوني في الولايات المتحدة، بحسب تقرير جديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة نيكي يوم الاثنين، تخطط سوني لإصدار عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي في عام 2026، ومن المتوقع استخدامها في شراء ألعاب بلايستيشن، والاشتراكات، ومحتوى الأنمي.

وتستهدف الخطوة العملاء في الولايات المتحدة الذين يشكلون نحو 30% من المبيعات الخارجية لمجموعة سوني. وستعمل العملة المستقرة جنبًا إلى جنب مع وسائل الدفع التقليدية مثل بطاقات الائتمان مع خفض الرسوم التي تفرضها شبكات البطاقات.

وكان “بنك سوني” قد تقدم في أكتوبر للحصول على رخصة مصرفية في الولايات المتحدة لإنشاء شركة تابعة تركز على العملات المستقرة، كما تعاون مع مُصدّر العملات المستقرة الأمريكي Bastion. وانضمت الذراع الاستثمارية لسوني أيضًا إلى جولة Bastion التمويلية البالغة 14.6 مليون دولار بقيادة Coinbase Ventures.

سوني بنك يوسّع خطواته في Web3

تأتي خطوة سوني تجاه العملات المستقرة بعد دخول البنك النشط في عالم Web3، حيث أسس في يونيو وحدة Web3 مخصصة.

وجاء في بيان للبنك في مايو:

“الأصول الرقمية المعتمدة على تقنية البلوكشين باتت جزءًا من مجموعة واسعة من الخدمات ونماذج الأعمال.”

وأضاف:

“الخدمات المالية، مثل المحافظ التي تخزن NFTs وأصول العملات المشفرة، إضافة إلى مزوّدي خدمات التداول، أصبحت أكثر أهمية.”

في يونيو 2025 أسس البنك شركة Web3 جديدة برأس مال أولي قدره 300 مليون ين (1.9 مليون دولار). المصدر: بنك سوني

هذه الوحدة التي حملت لاحقًا اسم BlockBloom تهدف إلى بناء منظومة تجمع بين المعجبين والفنانين و(NFTs) والتجارب الرقمية والمادية، إضافة إلى العملات الورقية والرقمية.

وتأتي مبادرة العملة المستقرة بعد فصل مجموعة سوني المالية عن شركة سوني الأم وإدراجها في بورصة طوكيو في سبتمبر، في خطوة تهدف لمنح الكيانين تركيزًا استراتيجيًا أوضح.

وقد تواصلت Cointelegraph مع “بنك سوني” للتعليق على خطط إطلاق العملة المستقرة في الولايات المتحدة، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.