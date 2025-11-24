السعودية تعلن عن تأشيرة زيارة مجانية بدون ريال واحد لهذه الجنسيات العربية!

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 09:01 مساءً - في خطوة وُصفت بأنها البشرى الأضخم و"الهدية" التي لم تكن متوقعة للكثيرين، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تأشيرة مجانية تمامًا "بدون ريال واحد" مخصصة لعدد من الجنسيات العربية المقيمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما أكدته الجهات المختصة رسميًا.

وتأتي هذه المبادرة الكبرى ضمن جهود المملكة لتعزيز روابط الأخوة والوحدة الخليجية، وترسيخ مبدأ أن دول الخليج روح واحدة وجسد واحد، حيث أعلنت السعودية إتاحة تأشيرة زيارة سياحية مجانية بالكامل للقادمين والمقيمين في خمس دول خليجية هي: الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان، بشرط امتلاك إقامة نظامية في إحدى هذه الدول.

وتؤكد التفاصيل الرسمية أن هذه التأشيرة المجانية تُعد بالفعل هدية المملكة لكل من تشملهم، إذ يمكن الحصول عليها إلكترونيًا خلال دقائق، دون أي رسوم أو تعقيدات، وبما يسمح لحامليها بالدخول إلى السعودية في أي وقت بقصد السياحة أو زيارة العائلة والأصدقاء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطط المملكة التي تستهدف وصول عدد الزوار إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، مما يجعل هذه التأشيرة المجانية دفعة قوية لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة السعودية كوجهة عربية وعالمية.

كما تمثل هذه المبادرة رسالة واضحة على حرص السعودية على دعم الروابط بين الشعوب الخليجية والعربية، وتقديم بشرى الخير لكل من شملتهم هذه التأشيرة المجانية بدون ريال واحد، والتي تعد أحد أكبر التسهيلات التي تقدمها المملكة في القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة.