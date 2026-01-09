مقتل 40 إرهابياً في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

قتل 40 إرهابياً من حركة «الشباب» بعمليتين عسكريتين للجيش الصومالي في جنوب غرب البلاد، وفي جنوب الصومال.

وقضت وحدات من الجيش الصومالي على 22 إرهابياً في عملية عسكرية جرت في منطقة «بور إيلي» التابعة لمدينة «بورهكبا» في إقليم «باي» بمحافظة جنوب غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، أن العملية العسكرية استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية كانت تستعد لتنفيذ هجمات انتحارية، وتفجيرات باستخدام سيارات مفخخة، والتي أسفرت عن القضاء على 22 عنصراً إرهابياً، وتدمير جميع المواد المتفجرة، والمركبات التي كانت معدة لتنفيذ الهجمات.

وأضافت أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات وشيكة ضد مدنيين أبرياء، وأهداف أمنية، إلا أن الجيش الصومالي نجح في إحباط التهديد قبل تنفيذه. وكان الجيش الصومالي قد أعلن في وقت سابق أمس، قضاءه على 18 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، في عملية عسكرية نفذت بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استهدفت عناصر من الميليشيات كانوا يتحصنون في مديرية «ساكو» التابعة لإقليم «جوبا الوسطى» جنوب الصومال.

وقال الجيش، في بيان، إن «من بين القتلى مهندسين متورطين في تصنيع المتفجرات وإلحاق الأذى بالمدنيين»، مشيراً إلى أنه تم خلال العملية المشتركة تدمير مصنع كانت تستخدمه الميليشيات لإنتاج وتجهيز أنواع مختلفة من المتفجرات التي تُستعمل في استهداف المدنيين.