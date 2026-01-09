الإمارات تؤكد ضرورة حماية المباني الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت دولة الإمارات على ضرورة حماية المباني المدنية والدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات وفق الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، وذلك إثر تعرض مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة للضرر في العاصمة الأوكرانية "كييف" جراء القصف الذي استهدف المدينة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيانها، على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها الداعي إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة المدنيين.