اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تؤكد ضرورة حماية المباني الدبلوماسية

0 نشر
0 تبليغ

الإمارات تؤكد ضرورة حماية المباني الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد -  أكدت دولة على ضرورة حماية المباني المدنية والدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات وفق الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، وذلك إثر تعرض مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة للضرر في العاصمة الأوكرانية "كييف" جراء القصف الذي استهدف المدينة.
وشددت وزارة الخارجية، في بيانها، على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها الداعي إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة المدنيين.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا