مباحثات مصرية - مالية حول جهود مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية مالي عبدالله ديوب، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس، أن عبد العاطي أشاد خلال الاتصال بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

ووفق البيان، استعرض الوزير عبدالعاطي البرامج التي تقدمها مصر من خلال المؤسسات الوطنية وبعثات الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المقدمة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في مجال مكافحة «الإرهاب» والتطرف.

وأكد وزير الخارجية المصري استعداد بلاده لمواصلة دعم مالي بخبراتها المتراكمة في إطار المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية.

وشدد في السياق ذاته على دعم مصر الكامل للجهود الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا، ومواصلة بناء قدرات وكوادر المؤسسات الوطنية لمكافحة الإرهاب بما يحقق التنمية الشاملة في منطقة الساحل. واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في مالي ومنطقة الساحل والقارة الأفريقية.