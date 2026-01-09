مستوطنون متطرفون يحرقون مدرسة و5 مركبات في نابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أحرق مستوطنون متطرفون، فجر أمس، غرفة صفية في مدرسة و5 مركبات بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود، بأن المستوطنين هاجموا مدرسة «جالود الثانوية» جنوبي مدينة نابلس، وأضرموا النار داخل غرفة صفية، وكتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانها.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تسللوا إلى المدرسة في ساعات الفجر الأولى ونفذوا الاعتداء وألحقوا بمرافقها أضراراً مادية. وفي بيان، ندد مدير عام التربية والتعليم في جنوب نابلس، سامر الجمل، بالاعتداء، واعتبره استهدافاً للعملية التعليمية وحق الطلبة في التعليم الآمن. وطالب الجمل بتدخل دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق المدارس. وتتعرض مدرسة «جالود الثانوية» لاعتداءات متكررة من مستوطنين مع تصاعد هجماتهم على القرى جنوب نابلس.

وفي السياق، أضرم مستوطنون متطرفون النار في 5 مركبات بقرية «بزاريا» شمالي نابلس. وقال شهود عيان إن المستوطنين هاجموا القرية فجراً وأحرقوا مركبات لفلسطينيين، ما أدى لاحتراقها بالكامل. وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء بالضفة الغربية، خلال 2025، أسفرت عن مقتل 14 فلسطينياً، وتهجير 13 تجمعاً بدوياً تضم 1090 شخصاً.