رسميًا.. السعودية توقف تأشيرة الزيارة العائلية لبعض الجنسيات والمقيمون في صدمة

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 20 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - يسعى الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى استقبال ذويهم، سواء كانوا الآباء أو الأبناء أو الزوج أو الزوجة، لقضاء وقت عائلي مميز في أرض الحرمين الشريفين، وقد شهد عام 1447 هـ إدخال تغييرات جوهرية على نظام تأشيرات الزيارة، بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل لم الشمل وتعزيز متطلبات الأمن والتنظيم.

وقف إصدار تأشيرات الزيارات العائلية المفردة والمتعددة للمقيمين من هذه الجنسيات

هذه التحديثات جاءت نتيجة دراسة دقيقة من قبل الجهات المختصة، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية واحتياجات المقيمين والمواطنين على حد سواء.

أبرز ملامح تحديثات تأشيرة الزيارة 1447 هـ

تشديد معايير الأهلية لم تعد هناك مساحة للتهاون في استيفاء شروط التأشيرة، حيث يتم رفض أي طلب لا يستوفي المتطلبات بشكل كامل ودقيق.

حصر صلة القرابة أصبحت التأشيرات مخصصة لأقارب الدرجة الأولى فقط، وهم الآباء، والأبناء، والزوج أو الزوجة. أما الأقارب من الدرجة الثانية أو البعيدة فلم يعد بالإمكان شملهم ضمن هذا النوع من التأشيرات.

فترات حظر موسمية تم تحديد فترات يمنع فيها تقديم الطلبات، وهي موسم الحج، موسم العمرة، والفترة التي تسبق كل منهما بثلاثة أشهر، وذلك لتجنب ازدحام المعاملات وضمان كفاءة المعالجة.

تعزيز آليات التحقق أضيفت إجراءات تدقيق صارمة لضمان صحة البيانات والمستندات، والتحقق من استيفائها الشروط المقررة قبل منح التأشيرة.



الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة

صلاحية إقامة المضيف يجب أن تكون إقامة المضيف في المملكة سارية طوال فترة الزيارة المقررة، وأي انتهاء للإقامة أثناء فترة الاستضافة يؤدي لرفض الطلب.

جواز سفر الضيف يشترط أن تكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول المتوقع، مع وجود صفحتين فارغتين على الأقل.

إثبات صلة القرابة المباشرة ينبغي تقديم مستندات رسمية موثقة، مثل شهادة الميلاد أو عقد الزواج، لإثبات العلاقة بين الضيف والمضيف.

نوع إقامة المضيف تقبل الطلبات المقدمة من حاملي إقامة العمل فقط، بينما ترفض طلبات حاملي إقامة المرافق.

التوقيت المناسب للتقديم ينصح بتجنب التقديم في فترات الحظر الموسمية لتفادي الرفض أو التأخير.

سداد الرسوم يلزم دفع الرسوم الحكومية عبر منصة "أبشر" بشكل كامل عند تقديم الطلب.



التحذير الهام

أي إهمال في استيفاء الشروط أو تقديم مستندات ناقصة أو بيانات غير دقيقة يؤدي لرفض الطلب دون سابق إنذار، لذا يجب مراجعة جميع التفاصيل بدقة قبل إرسال الطلب.

خطوات تقديم الطلب عبر منصة "أبشر"

تسجيل الدخول: الدخول إلى الحساب الشخصي عبر منصة "أبشر" أو تطبيقها الرسمي.

اختيار الخدمة: الانتقال إلى قسم "الخدمات" واختيار "طلب تأشيرة زيارة".

إدخال البيانات بدقة: كتابة بيانات الضيف مطابقة تماما لما هو في جواز السفر.

التعهدات: توقيع التعهد الإلكتروني بشأن توفير السكن والتأمين الصحي، وضمان مغادرة الضيف قبل انتهاء مدة التأشيرة.

المراجعة النهائية: التحقق من جميع الحقول قبل إرسال الطلب.

دفع الرسوم: الدفع الفوري عبر وسائل الدفع المعتمدة للحصول على رقم الطلب ومتابعته.

الأسئلة الشائعة

مدة معالجة الطلب تستغرق المعالجة عادة من ثلاثة إلى ستة أسابيع إذا كانت المستندات مكتملة وواضحة، وينصح بالتقديم المبكر لتسريع الإجراءات.

إمكانية التجديد يمكن تجديد تأشيرة الزيارة مرة واحدة فقط خلال العام، ويجب أن يتم ذلك قبل انتهاء صلاحيتها، مع الالتزام بالشروط المحددة وقت التجديد.



نصائح ذهبية لزيادة فرص القبول

التأكد من وضوح وجودة المستندات المرفقة.

التحقق المسبق من صلاحية الجواز والإقامة.

التقديم المبكر لتجنب الضغط على النظام.

مراجعة البيانات من شخص آخر قبل الإرسال.

احترام الفترات المسموح بها للتقديم.

القنوات الرسمية للاستفسار

المركز الموحد للخدمات عبر الرقم 993 من داخل المملكة.

متابعة الطلب عبر منصة "أبشر" بشكل دوري.

تأتي التعديلات الجديدة على تأشيرة زيارة السعودية لعام 1447 هـ كخطوة لتنظيم العملية وتحقيق أقصى درجات الأمان، مع الحفاظ على إمكانية لم شمل العائلات.

نجاح طلب التأشيرة يعتمد على فهم الشروط المحدثة، الالتزام بالمواعيد، ودقة البيانات المقدمة.

وباتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل، يصبح الطريق ممهد لاستضافة من تحب بكل يسر وسلاسة، والاستمتاع بزيارة عائلية لا تنسى في المملكة العربية السعودية.