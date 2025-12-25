عيد ميلاد سعيد، كارولاين إليسون: إفراج مبكر من السجن

من المقرر أن تُفرَج كارولاين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، خلال أسابيع قليلة، بعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة عامين لدورها في إساءة استخدام أموال العملاء في منصة تداول العملات الرقمية FTX، وذلك وفق تحديث صادر عن السلطات الفيدرالية الأميركية.

وبحسب معلومات نشرتها مصلحة السجون الفيدرالية الأميركية، فإن موعد الإفراج عن إليسون من الحجز الفيدرالي سيكون في 21 يناير. وكانت الرئيسة التنفيذية السابقة لـAlameda قد نُقلت من السجن في أكتوبر الماضي إلى مكتب إدارة إعادة الاندماج السكني في مدينة نيويورك، حيث كان من المفترض أن تبقى حتى 20 فبراير، وهو موعد الإفراج الذي أُعلن عنه في البداية.

ولم تُحدَّد علنًا أسباب تقليص مدة الإفراج بنحو أربعة أسابيع، غير أن العديد من السجناء الفيدراليين يكونون مؤهلين للحصول على تخفيض في مدة العقوبة بسبب حسن السلوك أو المشاركة في برامج إعادة الاندماج.

برز اسم إليسون إلى الواجهة بعد انضمامها إلى Alameda Research كرئيسة تنفيذية مشاركة، ثم رئيسة تنفيذية وحيدة، ضمن منظومة أعمال سام “SBF” بانكمان-فرايد في قطاع العملات الرقمية، كما ارتبط اسمها بعلاقة شخصية قصيرة مع الرئيس التنفيذي السابق لـFTX. وعقب انهيار FTX في نوفمبر 2022، وُجّهت إلى إليسون وآخرين اتهامات تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.

وقد أدلت إليسون، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين السابقين في FTX، بينهم غاري وانغ ونيشاد سينغ، بشهاداتهم ضد بانكمان-فرايد خلال المحاكمة، وقبلوا باتفاقيات إقرار بالذنب مقابل التعاون. وفي وقت لاحق، أُدين بانكمان-فرايد وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، بينما احتُسبت مدة الاحتجاز السابقة لكل من وانغ وسينغ كعقوبة مكتملة.

ومن المتوقع أن يقضي بانكمان-فرايد موسم الأعياد في السجن، في انتظار نتيجة الاستئناف على إدانته وحكمه. وفي حال عدم حدوث تدخل قانوني، يُتوقع الإفراج عنه في سبتمبر 2044.

أما رايان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك لـFTX Digital Markets، والذي أقر بالذنب أيضًا دون أن يدلي بشهادته في محاكمة بانكمان-فرايد، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف في عام 2024، ومن المقرر الإفراج عنه في عام 2030.

هيئة الأوراق المالية الأميركية تؤكد حظر تولي المناصب القيادية

وعلى الرغم من اقتراب الإفراج عن إليسون من الحجز الفيدرالي، فإنها لن تكون قادرة على العودة إلى أي منصب قيادي في قطاع الأعمال لسنوات مقبلة، وذلك بموجب اتفاق مع الجهات التنظيمية. فبحسب إشعار صادر يوم الجمعة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، وافقت إليسون على حظر لمدة عشر سنوات يمنعها من تولي أي منصب تنفيذي أو عضوية مجلس إدارة في منصات تداول العملات الرقمية أو أي شركات أخرى.