شركة Offchain Labs تعزّز حيازتها من ARB مع تجاوز Arbitrum حاجز 20 مليار دولار

تام شمس - الخميس 25 ديسمبر 2025 02:48 مساءً - قامت شركة Offchain Labs، المطوّر الرئيسي لشبكة Arbitrum، بشراء كميات إضافية من توكن ARB، في إشارة إلى قناعتها طويلة الأمد بمستقبل الشبكة، وذلك في وقت يشهد فيه القطاع تراجعًا في المعنويات وضغوطًا مستمرة على أسعار توكنات الحوكمة.

وفي منشور على منصة X هذا الأسبوع، قالت Offchain Labs إنها لا تزال “ملتزمة بتنمية منظومة Arbitrum بطريقة ذات معنى”، مشيرة إلى أنها زادت من انكشافها المباشر على توكن Arbitrum المُرمز (ARB) ضمن خطة شراء معتمدة مسبقًا. وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تعكس نيتها مواصلة “مضاعفة الجهود في تطوير Arbitrum على جميع المستويات”.

تُعد Arbitrum شبكة توسّع من الطبقة الثانية لإيثيريوم، صُمّمت لتحسين سرعة المعاملات وخفض الرسوم عبر معالجة العمليات خارج السلسلة ثم تسويتها على شبكة إيثيريوم. وتعتمد الشبكة على تقنية الـOptimistic Rollups، التي تقوم بتجميع المعاملات وافتراض صحتها ما لم يتم الطعن بها، ما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من أمان إيثيريوم مع تقليل التكاليف.

وتكتسب إعادة تأكيد Offchain Labs على التزامها أهمية خاصة في ظل مخاوف أوسع في صناعة العملات الرقمية من أن المساهمين الأساسيين وأصحاب الحصص المبكرة قد يكونون بصدد تقليص انكشافهم على توكنات الحوكمة. وفي حالة Arbitrum، يُستخدم توكن ARB أساسًا كأداة حوكمة، تمنح حامليه حقوق التصويت على المقترحات المتعلقة بترقيات الشبكة، ومبادرات التمويل، واستراتيجية المنظومة. وتؤول جميع الإيرادات على السلسلة إلى محفظة خزينة تخضع لسيطرة حاملي التوكن.

انخفض سعر ARB بنسبة 77% منذ بداية العام.

Arbitrum تتنافس على حصة من سوق DeFi

يأتي هذا التطور في وقت حققت فيه شبكة Arbitrum مؤخرًا عددًا من الإنجازات البارزة التي تعكس توسّع نطاقها وزخم نشاطها.

وبحسب بيانات شاركتها Arbitrum، فقد عالجت الشبكة أكثر من 2.1 مليار معاملة منذ إطلاقها على شبكة Arbitrum One، وهي طبقة التوسّع الرئيسية لإيثيريوم التي تتركز فيها غالبية نشاط المستخدمين وتطبيقات التمويل اللامركزي.

كما أعلنت Arbitrum أنها تجاوزت حاجز 20 مليار دولار من حيث إجمالي القيمة المؤمّنة خلال عام 2025، محافظةً على موقعها كأكبر شبكة من الطبقة الثانية لإيثيريوم من حيث الحصة السوقية.

وبالمقارنة، سجّلت شبكات منافسة من الطبقة الثانية مثل Optimism وBase مستويات أدنى من القيمة المؤمّنة، رغم النمو القوي في نشاط التطبيقات على هذه الشبكات.

وتتنافس هذه الشبكات على اقتطاع حصة من سوق التمويل اللامركزي على إيثيريوم، الذي تُقدّر قيمته بنحو 68 مليار دولار، رغم اختلاف مقارباتها التقنية والاستراتيجية، لا سيما بين Arbitrum وOptimism المُرمز (OP).

أما شبكة Base، فلا تمتلك حتى الآن توكنًا أصليًا خاصًا بها، رغم استمرار التكهنات في السوق بإمكانية إطلاق توكن مستقبليًا.