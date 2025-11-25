تحذير للمغتربين.. ضوابط صارمة لتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون بعد قرارات البنك المركزي السعودي

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:07 مساءً - شهدت الأوساط المصرفية في السعودية حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن تم الإعلان عن إيقاف مؤقت لعدد من التحويلات المالية عبر شركة ويسترن يونيون إلى بعض الدول العربية.

شروط تحويل الاموال الجديدة من وإلى السعودية عبر ويسترن يونيون

هذه الخطوة، التي وصفت بالمفاجئة، جاءت نتيجة لإجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى تعزيز التزام الشركة بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطوة تعكس التوجه العالمي نحو تشديد الرقابة على حركة الأموال العابرة للحدود لضمان الشفافية والامتثال المالي الكامل.

ورغم أن القرار أحدث ارتباك لدى فئة واسعة من العملاء، خصوصا المقيمين الذين يعتمدون على هذه التحويلات لدعم أسرهم في الخارج، إلا أن الجهات المصرفية أوضحت أن الإيقاف مؤقت ويأتي ضمن نطاق محدد يشمل فقط الدول التي تخضع حاليا لمراجعات رقابية دقيقة من قبل الجهات المالية الدولية.

خلفيات القرار والإجراءات التنظيمية

تؤكد مصادر مالية مطلعة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة من عمليات التدقيق التي تجريها ويسترن يونيون بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والبنوك المحلية.

الهدف من هذه العمليات هو التأكد من أن جميع التحويلات المالية تسير ضمن الأطر القانونية، وأنها لا تستخدم في أي أنشطة مشبوهة أو تتعارض مع القوانين الدولية لمكافحة الجرائم المالية.

ويشير مختصون في الشأن المالي إلى أن مثل هذه الإجراءات تعد ضرورية في ظل تزايد التحديات العالمية المرتبطة بتتبع حركة الأموال، خاصة مع التطور الكبير في الوسائل الرقمية التي قد تُستغل في أنشطة غير مشروعة.

ردود فعل العملاء والمغتربين

خلال الأيام الأخيرة، تلقى العديد من العملاء إشعارات رسمية من الشركة تفيد بتعليق مؤقت لخدمات التحويل إلى بعض الدول، مع إرفاق توضيحات حول أسباب هذا القرار.

وقد عبر كثير من المستخدمين عن قلقهم من تأثير الإيقاف على تحويلاتهم الدورية لعائلاتهم، خاصة أولئك الذين يعتمدون على خدمات ويسترن يونيون كقناة رسمية وآمنة لإرسال الأموال.

بعض العملاء أشار إلى أنهم واجهوا صعوبة في العثور على بدائل فورية، في حين أكد آخرون تفهمهم للإجراء طالما أنه يأتي في إطار تعزيز الأمان المالي والامتثال للقوانين الدولية.

جهود البنوك السعودية لتوفير البدائل

من جهتها، أوضحت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية في المملكة بادرت إلى توفير خيارات مؤقتة للعملاء المتأثرين بالقرار، من خلال القنوات البنكية الرسمية وشركات التحويل المعتمدة داخل المملكة.

كما شددت هذه المصادر على أهمية تجنب التعامل مع الوسطاء غير المرخصين أو التطبيقات غير المعتمدة، لما تشكله من مخاطر قانونية ومصرفية قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لعمليات احتيال إلكتروني.

تحديث الأنظمة وتعزيز الأمان المالي

أعلنت شركة ويسترن يونيون أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث أنظمتها التقنية والرقابية بما يتماشى مع متطلبات الامتثال الجديدة على المستوى الدولي.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تركز على رفع كفاءة إجراءات التحقق من هوية المرسلين والمستلمين، ومتابعة مسار التحويلات بدقة أكبر.

كما أشارت إلى أن عملية استئناف التحويلات إلى الدول المتأثرة ستتم تدريجي بعد اكتمال المراجعة التنظيمية، مع احتمال إدخال تعديلات على الرسوم وحدود التحويل اليومية لضمان المزيد من الأمان والشفافية.

استمرارية الخدمات والتزام الشركة بالقوانين السعودية

رغم الإيقاف الجزئي، أكدت ويسترن يونيون أن جميع خدماتها الأخرى داخل المملكة مستمرة بشكل طبيعي، وأن التحويلات المحلية والدولية إلى الدول غير المشمولة بالقرار تسير دون أي تغيير.

كما شددت الشركة على التزامها التام بالقوانين والأنظمة السعودية، وبالمعايير المصرفية الدولية التي تحكم حركة الأموال عبر الحدود.

وتؤكد أنها ستواصل العمل جنب إلى جنب مع الجهات الرقابية والمصرفية في المملكة للحفاظ على موثوقية خدماتها وتعزيز ثقة العملاء بها، بصفتها واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال التحويل المالي.